【商品分析】潘梓生：量寬疲勞　金價前景看俏

自從新冠肺炎疫情爆發至今，美國聯儲局大舉擴大資產負債表近倍，「印鈔」近3萬億美元。各大中央銀行同樣跟隨，歐洲、英國及澳洲等央行紛紛投入量化寬鬆的懷抱，令市場流動性大增。一方面金融系統壓力得到大舉放鬆，但隨之而來的是資產價格上升同樣急速，貴金屬價格如黃金白銀亦可見一斑。現時，市場預期英倫銀行可能加碼寬鬆外，其他央行未似有更多量寬舉措。而自6月起，聯儲局的資產負債表規模一直約在7萬億美元左右。

早前美國破紀錄拍賣超過一千億美元的美國國債，令美國孳息率大舉回升，不過即使30年期國債拍賣反應未符理想，但10年國債反應理想令市場毋須太過擔憂美國舉債會否太快。然而，上周聯儲局顯示他們無意控制孳息率曲線，這可能會令市場擔憂美國孳息率繼續回升，令美國政府舉債難度增加，也可能觸發避險情緒升溫。

現時當各地央行「印鈔」足額後，市場已不太期望會有更多流動性進入市場，反而開始關注政府有何財政政策支持經濟。推出財政政策則需要政府發債支持，而孳息率曲線控制有助壓低美國國債息率回升，令政府更易推出財政擴張政策拯救經濟。若央行未有承諾能夠配合政府舉動，在市場對量寬出現「疲勞」之際，可能觸發一輪真正的Risk-off。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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