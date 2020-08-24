【專家視野】李秀恒：經濟轉差　樓市須再「減辣」

受中美貿易戰、社會亂局及新冠肺炎疫情三重打擊，本港經濟環境急速轉差，連帶工商物業亦受到波及。鑑於非住宅物業市場短期內可能會持續受壓，金管局終於在上周三(19日)宣布放寬自2013年開始實施的非住宅物業按揭貸款限制，將按揭成數上限由四成上調至五成。

筆者認為，金管局此次「減辣」的時機合適，有助中小企業及商舖業主紓壓，惟在地緣政治緊張局勢升溫及疫情持續的環境下，有關當局仍要繼續審慎觀察相關措施的成效，並研究有沒有進一步「鬆綁」的需要。

近期，各項數據似乎都反映出政治及疫情對經濟的負面影響，有向樓市蔓延趨勢，其中又以工商物業受到的影響最大，不僅大額蝕讓個案急增，甲級商廈租售價格更連跌13個月，租金較去年的高位大挫近四分之一。因此，今次的「減辣」措施能讓受疫情影響較嚴重的中小企業及商戶較容易加按，或出售手頭上的非住宅物業，以紓緩資金周轉困難及現金流不足的問題。

惟現時香港已經成為中美角力的「磨心」。美國總統特朗普除向軍人退休儲蓄基金及聯邦僱員退休基金施壓，要求停止投資中國股市和撤資，近日更傳出美國國務院建議美國大學拋售旗下基金持有的中國股票。

若特朗普政府在大選前進一步加大對華施壓的力度，必定會影響到美國企業投資香港的意欲。當美國金融機構縮減在港業務比重和規模，美資保險、科技企業及退休基金等逐漸減少在港業務，將使市場對工商物業的需求進一步縮減，繼而引發「骨牌效應」，影響到甲級、乙級及丙級寫字樓的租金和售價。屆時，若內地企業未能及時承接美國企業釋出的寫字樓空間，便可能會導致工商物業市場下行，甚至波及住宅市場。

須知道，現在樓市未有出現大幅下跌，全因利息持續低企。惟樓市不可能長期與實體經濟背道而馳，若實體經濟長期低迷，樓市終難免會跟隨。其實，金管局從2009年開始已先後實行了八輪逆周期收緊措施，如今面對世紀疫情，部分限制措施可能已變得不合時宜。因此，金管局仍必要密切注視市場發展，在有需要時再次放寬限制，為樓市「減辣」，張弛有道，寬嚴相濟，才能使調控措施與時俱進，達到助民紓困的效果。

香港經貿商會會長 李秀恒

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