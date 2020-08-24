新創建悉售新巴及城巴　傳買家有「抽水大王」手影

新創建( 00659 )於上周五(21日)公布，以32億港元向Bravo Transport Holdings Limited(BTHL)，出售全資持有新巴及城巴的新創建交通服務有限公司全部100%股權，而買家BTHL由Templewater Bravo Holdings Limited(TBHL)、漢思能源( 00554 )及Ascendal Group Limited各持有約90.8%、8.6%及0.6%權益。

據高山企業於去年3月發出的通告指，以500萬美元(約3,900萬港元)認購Templewater權益，投資期4年，可延期1年。同期，漢思能源亦以2,000萬美元(約1.56億港元)認購Templewater權益，投資期均是「4+1」年。

此外，據高山企業於今年2月公告顯示，其透過全資附屬公司在公開市場購入共60萬股新創建股份，佔新創建已發行股本總數約0.015%，總購入價約671.9萬元(未計及交易費用)(每股購入平均價約11.198元)。不過，持有不足1個月，高山企業於3月19日再發通告，披露在公開市場出售共60萬股新創建股份，總出售價為42.979萬元(未計及交易費用)(每股出售平均價約7.383元)，預期將確認228.921萬元之虧損(未計及交易費用)，且並不再持有任何新創建股份。

新創建今早(24日)開市報6.84元，最新報7.06元，升6.97%，成交逾2,700萬元。

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