【另類指標】沈振盈：期指結算前　大市料反覆

經歷過3月份的震盪，美股已逐步收復失地，但港股表現仍相對失色，恒指只能在全年高低位的中間水平浮浮沉沉，始終未能出現突破。箇中原因，當然是香港成為中美博弈的夾心人，兼且本地經濟轉差，指數自然受到拖累。

下周五期指結算，估計未來數天大市走勢會更趨反覆，因為期指大戶將進行轉倉活動。通常月底結算前後數日，大市會出現日升日跌，呈現窄幅上落的情況，故此在策略上宜炒股不炒市。

從玄學角度分析，下周市況仍然是反覆上落，周中走勢會較好，特別是星期三。但始終申月地支跟年支相合化水，市況難望大升，最終要待新曆9月7日「白露」之後，才有望突破。

本周每日的股巿走勢預測：周一(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，先高後低；周二(庚子日)：天干屬金地支屬火，金生水之局，先高後低；周三(辛丑日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，出現升勢；周四(壬寅日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，持續上升；周五(癸卯日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，反覆偏軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

－－－－－