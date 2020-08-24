恒指曾漲逾400點重上25500點　新經濟股撐力

港股愈升愈有，恒生指數曾升430點，暫高見25,544點，最新仍揚升412點或1.6%，報25,526點；國企指數亦升124點或1.2%，報10,336點。主板成交暫逾469億元。

恒生科技指數升幅略縮至55點或0.7%，報7,224點。新經濟股支持大市，騰訊曾飆逾4%，高見539.5元，阿里巴巴漲3.7%見262.4元。美團及京東齊創新高，各曾高見249.2及295元。

【09:20】【港股開市】恒指升上25352點 騰訊漲3%

港股向好，恒生指數高開238點或0.95%，報25,352點；國企指數亦高開92點或0.9%，報10,304點。

恒生科技指數升78點或1.1%，報7,247點。新經濟股「ATMX」普遍做好，騰訊抽高3.7%，升上537.5港元，支持大市108點，為表現最佳藍籌；阿里巴巴漲3%見261元；美團點評則跌0.4%至244.2元；小米升近1%，報18.34元。

重磅股揚升，友邦保險升1.2%，香港交易所升0.4%，滙豐控股則跌0.3%，中國移動跌0.5%。

新創建集團升3.6%，集團以32億元出售全資持有新巴及城巴的新創建交通服務有限公司全部100%股權，予Bravo Transport Holdings Limited(BTHL)。同系新世界發展亦升1.2%。

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