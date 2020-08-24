A股快報：兩市靠穩　融資餘額少17億人民幣

深圳創業板改革並試點註冊制周一(24日)舉行首批企業上市儀式，首批新股共18家公司共集資逾200億元人民幣(下同)。內地三大股指齊高開，滬綜指高開10點或0.31%，報3,391點；深成指高開87點或0.65%，報13,565點；創業板指高開21點或0.8%，報2,653點。

此外，創業板股票每日漲跌幅周一起擴至20%，剛上市新股首5日則不設限制，市場料對大市帶來波動。

周一有多隻新股上市，康泰及卡倍億高開逾4倍；捷強亦升逾201%；蒙泰、大宏立、天陽、藍盾及歐陸通升逾100%。

中國人民銀行開展1,600億元逆回購操作，另有500億元逆回購到期，當日實現淨投放1,100億元。

人行於公開市場本周共有6,100億元逆回購到期，以及1,500億元中期借貸便利(MLF)到期。而人行已於8月17日一次性續做7,000億元1年期MLF，較當月到期量高出1,500億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9194，較上日下調87點子。

截至上周五(21日)，上交所融資餘額報7,352.21億元，按日減少15.87億元；深交所融資餘額報6,786.73億元，按日減少1.89億元；兩市合計14,138.94億元，按日減少17.76億元。

國務院副總理劉鶴致辭時指出，推進創業板改革並試點註冊制為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎，希望創業板更好服務增長性、創新型企業，與其他板塊各有側重相互補充，形成多層次市場體系，增加市場的包容度和覆蓋面，支持更多的優質公司在國內上市。

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