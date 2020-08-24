中國經濟：劉鶴指資本市場改革從增量深化到存量　退市將成常態化

深圳創業板改革並試點註冊制周一(24日)舉行首批企業上市儀式，國務院副總理劉鶴致詞時指出，推進創業板改革並試點註冊制為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎，希望創業板更好服務增長性、創新型企業，與其他板塊各有側重相互補充，形成多層次市場體系，增加市場的包容度和覆蓋面，支持更多的優質公司在國內上市。

他指出，創業板改革並試點註冊制是資本市場建設承上啟下的重要環節，吸收科創板註冊制改革的良好實踐，為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎。

另外，他稱註冊制改革和交易、常態化退市及投資者保護等各項製度建設正在有序推進，資本市場也從增量改革深化到存量改革，整個市場正在發生深刻的結構性變化。要逐步把上市公司的優勝劣汰交給市場，穩步增加長期業績導向的機構投資者，回歸價值投資的重要理念，推動信息充分披露，全面淨化市場生態，建設誠信守法資本市場。

他又認為，中國經濟正處於不斷恢復階段，出現逐季向好的增長趨勢，第一季大幅收縮，第二季快速恢復，第三、四季經濟增長預計將呈現更有活力的良好態勢，在高質量發展軌道上和加快構建雙循環新格局下，中國經濟正穩健前行和不斷升級。

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