【深港競爭】深圳市市長：不斷增強深圳的資本市場樞紐功能

深圳市委書記王偉中、市長陳如桂周日(23日)會見中國證監會主席易會滿，提及要搶抓粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區「雙區」建設重大歷史機遇，以創業板改革並試點註冊制為契機，堅持市場化、法治化改革方向，緊緊圍繞服務實體經濟高質量發展、防控金融風險、深化金融改革等任務，充​​分發揮深交所的平台作用，深入推進資本市場改革開放和健康發展，加快建設滿足科技創新要求的全鏈條資本市場服務體系，不斷增強深圳資本市場樞紐功能。

深圳創業板改革並試點註冊制周一(24日)舉行首批企業上市儀式，中證監主席易會滿指出，希望深交所堅守創業板定位，突出特色、錯位發展，在深化金融供給側結構性改革，推動科技、資本和實體經濟高水平循環方面實現更大擔當作為。

易會滿又指，目前中國資本市場正處於難得的發展機遇期。當局將深入貫徹中央決策部署，在國務院金融委的統一指揮協調下，堅持市場化、法治化、國際化的方向不動搖，認真落實「建制度、不干預、零容忍」的要求，紮實推進資本市場改革發展穩定工作。

「建制度」是規範市場秩序，優化治理效能的重要基礎；「不干預」是保持市場功能正常發揮、穩定市場預期和增強市場活力的重要路徑；「零容忍」是強化監管震懾，淨化市場生態的重要保障。三者互為基礎、互為前提、有機統一。

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