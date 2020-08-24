【脫歐談判】英歐再陷僵局　料達成協議機會微

今年底的英國脫歐大限逐步逼近，英國及歐盟第7次談判進展幾乎無共識。協商無進展之下，歐盟方面提出警告指出雙方談判正在倒退，達成協議的機會愈來愈低。

外媒報道，歐盟談判代表巴尼耶(Michel Barnier)稱，以目前情況來看雙方似乎不太可能達成協議。英國的歐盟事務顧問David Frost表示，就脫歐後的關係達成協議仍有機會，這一直是英國的目標，只是要實現並不容易。

另一方面，英國電視台透露一名英國政府高官表示，歐盟打算給英國強加一個所謂的「脫歐協議」，讓英國只能在形式上脫歐，實質上仍然牢牢跟歐盟綁一起。有英媒早前指出，英國內閣已經提出一份「末日文件」，目的是為無協議脫歐及新冠疫情反彈同時在冬季發生時所做的最壞打算。該文件顯示，如果無協議脫歐引發貿易壁壘，英國偏遠地區將陷入藥品和食品短缺問題，同時英國漁民還將與其他國家的非法漁民產生衝突，到時可能將動用軍隊來解決問題。

此前，英國與歐盟雙方商定在10月前透過談判達成貿易協議，並在12月英國脫歐大限來臨前完成整個協議流程。若無法按時達成協議，從明年起英國與歐盟之間的雙邊貿易可能將依照世界貿易組織(WTO)的條款進行。

雙方關係目前遵循一項過渡性條款，在雙方就貿易、運輸、能源和安全等方面建立一個全新的合作關係進行磋商之際，英國仍遵守歐盟的規定。

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