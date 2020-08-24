【基金投資】全球量寬掀炒風　 股票收益型基金跑出…

各國印鈔力撐經濟之下，全球金融市場引爆資金搶購行情，歐美日亞大型企業也普遍繳出優於預期的獲利，大型股財報穩健，可望持續反映在股價上，股票收益型基金不僅可領息，還能參與資金堆砌行情，繼續成為資金所向。

外媒引述晨星(Morningstar)統計資料，追蹤海外全球股票收益型產品規模與績效，截至今年7月底止，發現「富達全球入息基金」的資金規模稱霸同類型基金，除了績效好，三個月、半年、一年、二年、三年、五年排名都在第一分位，主要是資金着眼於財報強健、現金多、股息增長、股息續航力強的企業。

富達全球入息基金投資組合共有50隻個股，超過五成是增長產業，搭配核心消費、金融、公用事業防禦股，既有收益，又能追增長，讓投資組合保護再升級。

面對多國疫情紛紛再起，甚至第四季市場變數多，富達全球入息基金在今年2至6月間加注科技類股及醫療保健類股，掌握新冠疫情所造就的新經濟投資趨勢，既貫徹投資全球優質龍頭股息成長概念股，又有強化投資組合的防疫能力。

此外，根據摩根大通統計，今年第二季美國大型企業獲利表現超乎市場預期，甚至有超過80%企業財報實際每股盈餘增長高出預期15%，歐洲、日本與亞洲企業獲利表現，也普遍優於預期。

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