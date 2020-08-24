新加坡設辦事處　金融大鱷在亞洲囤重兵！

外媒報道，美國億萬富豪兼對沖基金Citadel創辦人格芬(Ken Griffin)的財務公司，計劃今年在新加坡開設辦事處，這將會是其在亞洲擴張的新動力。

報道引述一份聲明指，新的辦公室將由Citadel對沖基金業務和券商Citadel Securities共享。兩家公司都將繼續擴大其在香港的業務，而後者正在上海和悉尼擴展版圖。聲明又到，亞太地區仍然是Citadel和Citadel Securities的重要關注點。

新冠肺炎大流行及石油危機等擾亂了市場，促使投資者對其持股量進行評估，導致全球交易蓬勃發展。Citadel的旗艦多策略對沖基金在今年首7個月增長了16.5%。

此次擴張將使該公司有更多機會接觸到新加坡的人才，有助Citadel Securities與該地區的競爭對手競爭，包括Optiver BV和Susquehanna International Group。

截至7月初，Citadel在全球管理着340億美元的資產，其對沖基金部門自2005年在香港設立辦事處，並且是第一家從內地富人及中企海外投資中籌集人民幣資金的國際對沖基金。

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