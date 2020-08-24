【全球攬炒】傳南韓央行將降GDP預測至收縮1%

南韓媒體引述消息報道，南韓央行可能會將2020年國內生產總值(GDP)增長預測，下調至收縮1%左右，此前的預測為收縮0.2%。

南韓央行研究部門將於周四(27日)利率決策會議後宣布修正後的GDP增長預測。央行於5月時提及，在新冠肺炎疫情蔓延之際，最壞情況下今年經濟可能最多收縮1.8%。

此外，該國受疫情影響，政府正在研究將有關保持社交距離的限制措施提高至最高等級，官員更警告該國存在疫情「大規模全國性爆發」的風險。

周日(23日)南韓新增新冠病例397例，是3月7日以來的單日最高水平。其中1/4病例位於首爾都會區以外。單日新增感染人數連續3日超過300宗。南韓疾病預防控制中心負責人Jung Eun-kyeong周日表示：「全國17個城市和省份中，這種情況正在上升，我們現在處於全國性大規模爆發的邊緣。」

南韓社交疏離系統中的第三級，也就是最高級別，將禁止10人及10人以上的會議和活動，並賦予當局限制購物中心和零售店營業時間的權力。分析指出，感染人數增加以及實施三級限制的可能性增加對南韓可能實施第二輪現金發放及追加預算的猜測。

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