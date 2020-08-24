【港股格局】李偉傑料恒指於兩萬五水平結算

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(24日)重上2萬5水平，氣氛似乎略為轉好；而大市近期則在100天線(約24,500點)至250天線(25,700點)區間上落，他料大市本周可於25,000點水平結算。

有指美國政府私下向包括美國蘋果在內的企業保證，可以繼續透過騰訊旗下微信(WeChat)軟件，在中國從事業務活動。他認為，騰訊股價近期波幅在500元至530元區間之內，建議宜趁股價升至540元水平善價而沽。

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