【港股格局】李偉傑料恒指於兩萬五水平結算
2020年08月24日 10:33
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(24日)重上2萬5水平，氣氛似乎略為轉好；而大市近期則在100天線(約24,500點)至250天線(25,700點)區間上落，他料大市本周可於25,000點水平結算。
至於美團點評(03690)上半年業績，由虧轉盈，賺6.31億人民幣，每股盈利0.11元。單計第二季，賺22.1億人民幣，按年增長1.52倍，勝預期。他指，美團周一早段股價曾創新高，之後則好淡爭持，好消息或已反映得七七八八。不過他同時補充，美團乃中美角力受惠股，不似騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)般被捲入中美兩國角力漩渦，股價走勢還看集團盈利表現及內地經濟復甦步伐，建議可在10天線(227元附近)上車。
有指美國政府私下向包括美國蘋果在內的企業保證，可以繼續透過騰訊旗下微信(WeChat)軟件，在中國從事業務活動。他認為，騰訊股價近期波幅在500元至530元區間之內，建議宜趁股價升至540元水平善價而沽。
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