【專家點評】周樂樂：低估值優質股可看高一線

過去一周，A股因中美摩擦與市場風格切換而走勢波動，滬深兩市成交有縮減，市場觀望情緒上升；市場擔憂創業板註冊制落地導致創業板指數走勢最弱。行業上看，除了食品飲料因通脹預期而走勢強勁外，落後的低估值品種有轉強迹象，尤其是電力股、港口、機場、航空與海運等走勢強勢。而熱門的國防軍工、醫療、電子等行業走勢明顯走弱。市場風格切換的迹像明顯。

市場消息方面，焦點在於中美摩擦與貨幣政策的變動。早前有消息傳中美貿易談判會議取消，特朗普宣布擴大對華為制裁等利空消息，令市場擔憂中美摩擦升級，導致A股與港股市場下跌，尤其半導體、通信與電子板塊跌幅較大。上周四有消息，中美貿易談判代表將未來幾天進行會談，一度對A股科技股有所提振。然而，基於美國對中國高頻發難的言論，市場普遍預期中美會談不會有令人驚喜的消息，難改A股低迷格局。另外，美聯儲7月會議紀要顯示，政策委員們表達了對經濟及金融系統風險的憂慮。美聯儲官員預計GDP增速和失業率降幅將一定程度上不及此前預期的強勁，同時，惠譽將與美國主權評級相關的市政債券評級展望調整至負面，令美元指數繼續走弱。尤其注意其提及疫情與通脹。美聯儲在上半年無限寬鬆地市場注入流動性，在疫情重壓下的經濟無法重振，通脹預期加劇升溫，導致經濟滯漲風險上升。預計美國政府終於可能開始重視控制疫情與經濟刺激的平衡，美聯儲將可能跟隨中國央行步伐逐步退出貨幣寬鬆政策。大宗商品市場出現下跌，尤其是黃金價格暴跌，顯示考慮美聯儲政策可能的變化。

另外，中國央行儘管理性克制推行貨幣政策，令市場擔憂政策轉向緊，但繼續向市場注入流動性，維持市場資金充裕。這與國家大力發展資本市場大趨勢有關。銀保監陸續清查銀行信貸流入地產與股市，顯示出國家控制資產瘋漲的意圖。此外，8月24日首批創業板註冊制的股票上市掛牌，漲跌幅將擴大至20%，存量同步放開。創業板跟隨科創板推行重大的製度改革，增加上市公司融資是一大利好，但是大批量企業上市將拉低現有股票的估值，加劇市場波動，即增加市場風險。

綜合來看，中美摩擦難樂觀、中國央行與美聯儲貨幣政策的變動，將影響A股與港股走勢，短期，投資者需審慎，尤其是中報期，需要謹慎高估值與中報業績不及預期的企業，業績反轉的低估值行業龍頭股可看高一線，如：電力、水務、運輸等。而中長來看，在國內經濟恢復、流動性較充裕、成長性行業潛力大、資本市場基礎制度建設全面推進的背景下，A股與港股市場優質成長公司仍值得配置，如：科技、品牌消費品與醫療等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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