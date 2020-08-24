【期權攻略】陳偉明：港股有機會向上突破250天線

美國聯儲局對經濟前景悲觀，加上市場對內地全面降準憧憬減弱，港股在9號風球之後曾一度回調至24,600點附近，及後市場開始消化中美貿易會談延遲的消息，加上美股繼續上升，而本港疫情亦有改善迹象，刺激港股回升至25,400之上。

港股過去一段時間持續在筆者預期的100天線及250天線內反覆上落，偏高Short Call恒指，偏低Short Put 新經濟股策略持續贏錢。然而，眼見港股在上周四急挫後，由上周五開始急速反彈，反映支持力甚強，預期9月份有機會向上突破250天線，因此不建議再Short Call恒指，反而應該趁回吐把握Long Call博向上機會。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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