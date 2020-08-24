中美科技戰：TikTok被美國狙擊　原來呢位人兄幕後發功...

美國總統特朗普以國家安全為由，於8月對中國抖音海外版TikTok下封殺令，要求其母公司字節跳動必須在45日內分拆出售TikTok美國業務。而字節跳動周日(23日)則發聲明表示將就此起訴特朗普政府。究竟特朗普為何要全力追殺TikTok？外媒揭露此輪打擊行動，可能源自於社交媒體Facebook(fb)去年秋天的游說。

外媒報道，fb行政總裁朱克伯格去年10月下旬在白宮舉行的一次私人晚宴上，向特朗普指內地科技公司崛起威脅到美國企業，並指這應該是比限制fb更該關注事情。朱克伯格也曾在向喬治敦大學學生的演講表示，TikTok並不認同fb言論自由承諾，而且TikTok對美國價值觀和技術主導地位具有威脅。

知情人士透露，朱克伯格當時與幾位參議員的會面談論到TikTok。去年阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton)、紐約州民主黨參議員兼參議院少數黨領袖的舒默(Charles Schumer)，都曾致信給美國情報單位，要求對TikTok展開調查，這兩名參議員都在去年9月與朱克伯格有接觸。

其後，美國政府開始以國安為由調查TikTok，到今年春天更開始要求TikTok暫停美國業務，就此展開對TikTok的追殺行動。

字節跳動周日於在信公眾號發文︰「近一年來，我們懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們將通過訴訟維護權益。」表明將於美國時間周一興訟。

微軟、Twitter、私募基金黑石集團、甲骨文等美企都傳出有意洽收購TikTok在美業務，當中以微軟呼聲最高。

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