【瑞通推介】美團績後好淡爭持 好淡倉各見食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國務卿蓬佩奧受訪時指美方願意繼續與中方對話，另美國8月採購經理指數(PMI)數據勝預期。美股上周五(21日)先跌後回升，道指收報27,930點，升190點或0.6%，納指再創收市紀錄新高。

恒指上周五收報25,113點，升322點或1.3%，結束兩日跌勢，並一舉收復10天、20天和50天線，全周計累跌69點。周一早段曾升逾400點，一度重上25,500點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期港股急彈過後將再度回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美團點評上季收入按年增加8.9%至247億元人民幣，經調整盈利27.18億元人民幣，按年大增82%，遠勝市場預期。集團第二季餐飲外賣日均交易筆數按年增6.9%至2,450萬筆，管理層稱平台點餐流程改善，送餐成本下降，對第二季的盈利增長有很大作用，但預期到店餐飲消費需要更長時間恢復。

美團儘管暫時無緣「染藍」，但股份在績前已被偷步炒上，上周五曾高見247.4元的歷史新高，全日收升4.5%，報245.2元，全周累升11.5%。周一早段先回吐逾2%，於236元邊緣整固，其後曾一度回升至249元，但及後又見好淡爭持。上周五有超過8.4億元北水淨買入美團，是淨流入最多股份。輪證資金流方面，上周五有超過4,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,800萬元淨流入。

小米集團將於周三(26日)公布中期業績，券商料小米第二季經調整淨利按年跌三成或更多，並聚焦營運指引。而受惠「染藍」和美國制裁華為，小米股價近日走強，上周五曾高見18.62元的兩年高位，不過其後高位遇阻，倒跌0.1%收市，報18.16元，7連升走勢告終，14日RSI則仍處超買水平。周一早段曾回升逾2%，一度重上18.76元。上周五有逾430萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流入。

美方針對華為的行動，繼續令市場擔心華為手機銷售受影響，拖累手機設備股的表現。主要客戶包括華為的舜宇光學科技，上周五逆市下挫1.5%收市，報124.1元，盤中一度跌穿250天線(122.8元)，低見121.1元的兩個月低位。不過蘋果公司(Apple Inc.)上周五收升逾5%，市場預期5G時代來臨帶來換機潮，加上憧憬舜宇有機會進入Apple供應鏈，舜宇周一早段反彈約2%，一度重返127元。上周五有逾200萬元淨流出其好倉。

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