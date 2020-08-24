【專家點評】麥嘉嘉：內地水災後重建　利好海螺水泥

上周五公布的美國經濟數據普遍樂觀，支持美國股市延續漲勢。展望本周，投資者將關注聯儲局主席鮑威爾在周四舉行的全球央行年會上的講話。美股短期走勢依然堅挺，支持全球股市投資情緒。

展望下半年，內地為提振經濟，房地產及基建項目有機會加快，水泥需求或會上升。海螺水泥併購了蕪湖南方水泥，增加熟料產能450萬噸，水泥產能160萬噸，通過加強海外布局和加大市場拓展力度，已投產項目整體運營質量持續改善，東南亞、中亞等地區在建及擬建項目有序推進，海螺水泥得益於重建，可留意。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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