【專家點評】麥嘉嘉：內地水災後重建 利好海螺水泥
2020年08月24日 11:20
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上周五公布的美國經濟數據普遍樂觀，支持美國股市延續漲勢。展望本周，投資者將關注聯儲局主席鮑威爾在周四舉行的全球央行年會上的講話。美股短期走勢依然堅挺，支持全球股市投資情緒。
但美元反彈可能不利於新興市場。預期港股初步阻力於250天線(25,785點)。展望本周，市場觀望周四美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole貨幣政策年會上的網上發言，焦點於聯儲局會否研究改變通脹目標及推出更多貨幣刺激政策。其他焦點包括美國國會能否達成新紓困計劃、中美關係、疫苖研發等。外電報道美國政府考慮美企可繼續在中國使用微信，消息帶動騰訊急升。阿里巴巴(09988)傳淡馬錫等阿里股東將ADR轉換成港股，預計短期內資金將流入騰訊和阿里巴巴。
長江水災已近尾聲，可留意水災重建概念股。海螺水泥(00914)公布截至今年6月底止按中國會計準則中期業績，純利160.69億元人民幣，按年升5.3%。商品混凝土銷售金額按年上升369.6%，主要因商品混凝土項目陸續投產運營所致。
展望下半年，內地為提振經濟，房地產及基建項目有機會加快，水泥需求或會上升。海螺水泥併購了蕪湖南方水泥，增加熟料產能450萬噸，水泥產能160萬噸，通過加強海外布局和加大市場拓展力度，已投產項目整體運營質量持續改善，東南亞、中亞等地區在建及擬建項目有序推進，海螺水泥得益於重建，可留意。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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