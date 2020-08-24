【高盛推介】美團創新高後受壓　留意高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(21日)大升約4.5%，並在及後公布中期業績。截至今年6月底止，美團第二季純利達22.1億元人民幣，按年升151.8%；經調整溢利淨額達27.18億元人民幣，按年升82%，皆勝市場預期。惟美團周一(24日)早段高見249.2港元，繼上周五再創歷史新高後隨即逆市倒跌。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認沽證，5個交易日共錄得約4,000萬元資金流入，為同期第三多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，亦見熊證已錄得連續7個交易日獲資金流入，合共約3,200萬元，當中上周五佔約1,040萬元。

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