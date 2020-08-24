【飯碗不保】高盛料美國近1/4臨時被裁員工恐變永久裁員

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，於最初疫情大流行的幾個月，美國僱主解僱超過2,200萬名員工，有超過1,800萬人在4月份被分類為暫時性失業，創有紀錄以來最高。雖然大部分裁員被歸為臨時性，而他們被重新僱用將繼續促進美國勞動力市場在未來幾個月的復甦，不過高盛估計，將近1/4的該類裁員將成為永久性裁員。

隨着美國各州經濟開始重新開放，當中許多員工的重新僱用推動了勞動力市場在5、6及7月的反彈，惟仍有超過920萬名失業者處於臨時裁退狀態。高盛經濟學家Joseph Briggs表示，勞動力市場似乎準備在今年晚些時候獲得額外的大幅就業增長。

在某種程度上，數目驚人的暫時性被裁員工可能是勞動力市場復甦的推動力。該些員工往往面臨更好的招聘前景，而且向永久性失業的轉換仍然相對較低。實際上，高盛預計，重新僱用將佔到該行預期的今年晚些時候560萬淨就業增長的很大一部分。

然而，Briggs稱，其他模式表明，臨時失業工人的再就業前景在7月份開始惡化。總體而言，被臨時解僱的工人將在2020年剩餘時間內促進勞動力市場的復甦，但隨着離開崗位的時間增加，他們將逐漸轉化為永久性失業。該行目前預計，將近1/4的臨時裁員將變為永久性的，當中約有200萬人可能直到2021年仍然處於失業狀態。而隨着財政支持和薪資保護計劃的枯竭，有關數字或進一步增加。

此外，芝加哥大學國家輿論研究中心的調查數據顯示，勞動者對他們會回到原來的工作崗位持愈來愈悲觀的態度。

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