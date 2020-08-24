【大行報告】大摩上調美團目標價至280元

大摩指出，公司次季收入按年升4%至247億元人民幣(下同)，高過市場預期的2%，主要受惠復甦重拾正軌，用戶交易及商戶回復至疫情前水平；期內經調整淨利為27億元，勝市場預期的3億元，因核心業務利潤較高，而新業務虧損亦受控。

在送餐業務方面訂單有復甦，並已在7月初回穩，美團亦繼續受惠商戶的線上營銷需求，相關因素部分抵銷佣金回贈方面的影響，而每張訂單的送遞成本亦進一步改善。大摩估計，美團夏季將可維持好的增長勢頭，相信第三季收入增32%；將其目標價由135港元，調升至280元，維持「增持」評級。

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