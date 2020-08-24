【高盛推介】瑞聲中信証券中海認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：港股業績期繼續展開，當中將於周一(24日)公布中期業績的包括瑞聲科技、中信証券及中國海外發展。

瑞聲上周五(21日)逆市跌約2%，周一早段則反彈升逾3%。市場預期瑞聲今年上半年純利介乎3.44億至4.99億元人民幣，按年下跌35.2至55.3%。

中信証券上周五升約1%。周一早段繼續上升，升約0.6%。中國海外發展上周五升約0.6%，早段繼續上升約1%。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署瑞聲認購證，5個交易日皆錄得資金流入，合共約780萬元。中信証券認購證於上周四(20日)及上周五獲資金轉向部署，共錄得約150萬元資金流入。中海認購證於上周5個交易日共錄得約110萬元資金流入。

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