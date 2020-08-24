中國經濟：人行金融研究所倡建全球人幣外匯交易市場

內媒報道，中國人民銀行金融研究所所長周誠君日前在一論壇上表示，從開放條件下看，境外非居民投資者購買我國資管產品可助力中國資管業務發展，同時應建立一個全球的人民幣外匯交易市場。

周氏認為，當前境外非居民投資者對持有人民幣資產有很大需求。隨着資本項目愈趨開放，境外非居民投資者願意投資人民幣資產。其次是在跨境貿易中，中國更多鼓勵、引導和支持企業用人民幣結算，故境外市場主體會擁有更多人民幣。但他強調，要讓境外非居民投資者在遵守當地法律基礎上，即可持有和投資人民幣資產，而不是必須來內地開戶。

他表示，要建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應的基礎設施，讓投資者在持有人民幣資產後，能按照當地法律法規在當地外匯市場進行套期保值和外匯交易。他建議要推進在岸、離岸人民幣金融業務發展，在資本帳戶開放、人民幣可兌換方面穩扎穩打。

人行是各國中少有的保持常態貨幣政策的央行。周誠君表示，此次疫情中美國聯儲的資產負債表一度超過7萬億美元，但中國央行資產負債表沒有擴張，還略有所收縮。近期市場波動中，美匯指數下滑，人民幣匯率上升，中長期對人民幣匯率持更樂觀態度。

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