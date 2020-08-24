瑞聲科技上半年少賺58%　中期息10仙

期內，錄得收入78.4億元，按年升3.6%，毛利潤按年下降12.8%，錄得18.2億元。錄得經營性淨現金流入14.6億元，主要的資本開支23.2億元。截至2020年6月30日，公司帳面現金為50.9億元，淨資產負債率保持在10.4%的健康水平。

單計第二季，公司淨利潤按年跌20.8%，至2.68億元，淨利率按年跌2.6個百分點至6.3%。銷售額按年增長12.1%，達42.8億元，毛利按年增長4.2%至10億元。毛利率在復工後生產效率逐步爬坡，較去年同期輕微下跌1.7個百分點至23.3%。

光學業務方面，第二季銷售額按年升43.1%，至3.8億元，按季增長55.4%，毛利率從第一季的9.8%繼續提高到13.8%，盈利水平顯著提升。上半年，光學分部銷售額按漲49.8%至6.3億元。集團塑膠鏡頭平均單價和鏡頭出貨量明顯提升，帶動高規格塑膠鏡頭市場滲透率以及產能利用率的大幅增長。

聲學業務方面，第二季收入按年升7.9%，至19.1億元，按季增34.2%。毛利率維持在26.4%的健康水平，盈利水平按季保持穩定，按年輕微下跌0.7個百分點。由於新冠肺炎疫情導致全球智能手機出貨量下跌，集團2020年上半年聲學分部銷售額按年降8.7%，至33.3億元，毛利率按年跌3.8個百分點至26.3%。

公司展望，上半年國際數據公司(IDC)數據顯示，疫情和全球貿易關係對經濟的衝擊和封鎖導致全球手機出貨量有所下降。但全球5G的發展勢頭依舊沒有放緩，5G手機出貨比例進一步提升，並有望推動手機出貨量持續提升。同時，5G時代創新應用的普及，將推動硬件升級的新浪潮，公司憑借微型技術以及精密加工方面的領先優勢，將改善集團現有的產品組合，進一步提升生產效率，為股東爭取最大化的回報。

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