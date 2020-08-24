宏高證券梁杰文：新創建股價尚未完全反映利好消息

至於交易買家，他指三方買家各自出資，部分亦牽涉融資，感覺實力不太足夠。另外，巴士經營環境不特別吸引，買家沒有經營巴士業務的往績，並相信商人官永義在交易中只是夾小部分資金，不是話事人。

新創建以32億港元向Bravo Transport Holdings Limited(BTHL)，出售全資持有新巴及城巴的新創建交通服務有限公司全部100%股權，而買家BTHL由Templewater Bravo Holdings Limited(TBHL)、漢思能源( 00554 )及Ascendal Group Limited各持有約90.8%、8.6%及0.6%權益。市場消息指，官永義旗下高山企業( 00616 )及漢思能源均為Templewater的有限合夥人。

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