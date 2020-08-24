調查：近八成受訪者指次季航企利潤大跌　料未來1年再裁員

國際航空運輸協會(IATA)發表針對航空企業首席財務官和航空貨運負責人進行的季度調查結果顯示，2020年第二季，航空業遭受全球金融危機以來最嚴重的衝擊，需求和利潤均出現最大幅度的下跌。航空客運需求大幅下降，貨運需求在第一季大幅下降後，在第二季度略有改善，惟預計未來12個月行業盈利前景仍然疲軟。

●77%受訪者表示行業利潤在次季大跌

該會在本月初發表的調查結果顯示，在盈利前景方面，由於受到新冠肺炎疫情的衝擊，77%的受訪者表示行業利潤在次季大幅下跌。19%的受訪者表示，在航空貨運需求強勁的支持下，盈利能力有所改善。隨着大部分客運航班停飛，載客量大幅下跌，部分航空公司迅速將重心轉向貨運業務，貨運量出現上升。68%受訪者預計，由於邊境限制的取消速度緩慢，以及旅客出行信心的恢復都需要一段時間，預計未來一年利潤將出現惡化或沒有改善。另約三分之一的受訪者預計，隨着客運航班的恢復，盈利能力將有所改善。

●57%受訪者料客運收益未來1年續降

收益方面，今年次季客運收益進一步下降。57%的受訪者預計客運收益在未來12個月內將持續下降。受訪者表示由於需求復甦緩慢，機票價格可能會下降，並強調有必要採取措施或鼓勵措施，以刺激旅遊業復甦。19%的受訪者預計，一旦供需關係恢復，票價將逐步恢復上漲。

第二季，貨運收益大幅提高，67%受訪者表示收益有所增加。航空貨運需求強勁加之腹艙運力不足，推升貨運收益。62%受訪者預計，未來一年的貨運量會有所下降。全球經濟衰退對航空貨運造成影響，隨着行李艙貨運運力恢復，貨運收益預期也會下降，前景不容樂觀。

●96%受訪者指次季航空客運需求惡化

在需求增長方面，7月份的調查結果顯示，96%受訪者表示第二季航空客運需求出現惡化。50%受訪者預計未來12個月，客運需求將進一步下降或保持穩定，而另外一半的受訪者則預計客運需求將會增加。4月份的調查報告中，只有12.5%的受訪者預期需求會有所改善。儘管如此，需求復甦前景仍充滿挑戰。30%的受訪者表示，2020年第二季貨運需求有所改善。未來12個月，半數受訪者預計全球經濟和商業活動的改善將推動貨運量增長。

●55%受訪者料將在未來1年內縮減員工

就業範疇上，45%的受訪者表示，由於新冠肺炎疫情採取的削減成本的措施，導致2020年次季人員編制有所減少，但52%受訪者表示其員工規模沒有變化，受益於政府援助和員工休假計劃的措施。然而，展望未來，55%受訪者預計將在未來12個月內縮減員工人數。受訪者表示，由於疫情致其業務範圍縮小，航空公司將需要進一步削減成本。另有19%的受訪者期望在恢復營運後能夠增加人手，目前員工狀態已經縮編至最低限度。

對於新冠疫情衝擊，42%受訪者預計需求恢復到危機前水平將需要兩年以上的時間，僅19%的受訪者預計6至12個月內有望復甦。亞太地區和歐洲將是率先復甦的地區，而北美和拉丁美洲地區的複蘇將遲於其他地區。

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