新股專輯：騰訊有份！醫渡科技已遞上市申請

該公司先後獲得11輪上市前融資，引入騰訊、陽光人壽保險、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)、中國投資有限責任公司及汶萊主權基金等為上市前投資者，其中騰訊持有2.73%股權，陽光人壽保險及GIC分別持有12.89%及8.06%股權。

值得留意的是，該公司曾發行約1,537.16萬股不同投票權的股票予董事會主席兼創始人宮盈盈，每1股在董事會上有20票投票權。不過，此特權將於公司上市後取消，屆時每1股僅持1票投票權，與普通股份無異。宮氏現時持有公司53.52%股權，為最大股東。

截至2020年3月底止，公司活躍客戶74個，按年增加1倍。全年虧損擴大至15.11億元人民幣(下同)，2019年同期蝕9.33億元，主要受累優先股、可換股票據、認股權證等公允價值變動，撇除有關公允價值變動後，經調整虧損3.23億元，較2019年同虧損4.19億元有所收窄；收入達5.58億元，按年飆升4.47倍。

集資所得將用於增強公司的核心能力；業務擴張；投資及收購；營運資金和一般公司用途。

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