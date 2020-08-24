【大行觀點】中金：5G建設擴容　行業應用可期

投資銀行中金TMT錢凱團隊發表的行業報告指出，內地工信部公布2020年1至7月電訊行業數據，電信業務收入按年增長3.1%至8,027億元人民幣(下同)(7月按年增長3.2%)；其中，移動業務按年下滑0.7%(降幅較上半年收窄0.2個百分點)，固網業務按年增長11.5%(增速較上半年收窄0.5個百分點)。

三大營運商公布7月用戶數據：1)7月移動用戶規模淨增226.2萬，其中中國電信淨增260萬；2)寬頻用戶淨增241萬，其中移動和電信分別新增201萬和63萬；3)截至7月末，中國移動5G用戶達到8,406萬，中國電信為4,927萬，分別按月增長19.7%和30.2%。

該行認為，行業移動業務持續邊際改善，5G業務放量預計提速。1至7月移動通信收入按年下降0.7個百分點，按月降幅持續收窄；7月移動通信收入按年增長0.1%，增速按月放緩3.2個百分點。移動用戶總數呈小幅增加，中國移動、中國聯通當月均面臨移動用戶淨流失，4G用戶滲透率環比提升0.2個百分點至80.6%。

據該行測算，7月移動ARPU相比6月的按年回暖2.9%有所回調，按年下降0.4%至46元。該行認為，隨着下半年5G布網的提速和終端的廣泛普及，5G應用更加豐富，5G移動業務下半年還將持續放量，驅動移動ARPU邊際改善。

截至7月末，中國移動和中國電信5G用戶總數已達到1.33億，5G滲透率分別為8.9%和14.2%。該行注意到5G規模遷移對流量提振已呈現邊際促進作用，7月移動互聯網總流量按年增長32%(增幅按月提升0.8個百分點，為今年以來單月增速新高)，7月戶均DOU按年增長30.8%，按月提升1.4個百分點，該行認為下半年5G刺激流量二次增長將更為明顯，並將反映在移動業務收入端持續回暖。

產業互聯網強勁奠定營運商轉型基石。1至7月固網通信收入按年增長11.5%，其中固定增值業務收入按年增長23.4%，佔電訊業務收入的比重達到12.8%，繼續成為拉動營運商收入增長復甦的重要引擎；其中雲計算、大數據、數據中心業務收入分別按年增長70%、47%和26%。該行建議關注新基建快速推進背景下，營運商IDC業務發揮雲網融合優勢，在一線城市的戰略性發展機遇，看好產業互聯網帶來的長期增長空間。

該報告又指出，內地5G建設擴容，行業應用可期。截至上半年，中國聯通和中國電信共建共享約15萬5G基站，已開通5G基站均為21萬，中國移動5G基站約18.8萬。由於單基站設備成本不斷下探，營運商中期業績中均表示有望在資本開支不變下提升全年5G基站建設規模，預計全年5G基站總量將達70至80萬站，並將在年內實現中心城市的5G SA商用，將有助於拉動產業鏈需求，廣泛賦能垂直行業。

截至7月，營運商蜂窩物聯網用戶按年增長25.9%至10.7億戶，其中智能製造、智慧交通、智慧公共領域的終端佔比分別為20.5%、18.9%、21.8%，該行認為物聯網廣連接為行業應用創新奠定基礎，並將促進營運商企業專網等商業模式創新。

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