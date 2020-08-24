正榮地產：下半年加快推盤 有信心完成全年目標
2020年08月24日 15:05
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黃仙枝(中)
正榮地產(06158)副總裁劉偉亮在網上發布會表示，首季銷售受春節及疫情影響，但從4月起已開始反彈，集團截至7月累計合約銷售金額約700億元人民幣(下同)，已實現全年1,400億元合約銷售額目標的一半，集團將於下半年加快推盤節奏，並對完成全年銷售目標有信心。
劉續指，在疫情爆發初期，正榮推出了「正榮置家」網上售樓平台，開啟虛擬實境購房模式，促進銷售回暖。他又指，下半年集團會保持較穩健的投資節奏，考慮項目的周轉效率、盈利規模等指標，未來會持續聚焦深耕長三角、中西部等已進入的城市，並加強研判尚未進入的地區。
在回款率方面，執行董事兼財務總監陳偉健指，上半年回款率約70%，受惠於4月至7月銷情反彈，回款在5月起有明顯改善，料現時回款率可恢復至75%。集團上半年錄得毛利率為20.3%，按年持平，陳解釋，因公司正處理一些舊存貨，把整體毛利率水平拉底，現有項目的毛利率約在20%到25%區間，未來會透過嚴控成本，把一兩年內的整體毛利率維持在22%至25%之間。
另外，陳指，集團透過以長債置換短債、加快銷售回款及增加現金，減少公司流動性風險，短債比從2019年的34.2%下降到2020年的30%。
正榮董事長兼行政總裁黃仙枝認為，上半年有部分土地市場過熱，地區政策收緊有利房地產市場的發展，整體市場仍維持「房住不炒」的基調不變。他又補充，若個別地區出現市場過熱情況，集團會考慮投資其他利潤可觀、沒有過熱的市場。
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