【市後重點睇】金價高見1950美元 道期升168點
2020年08月24日 16:11
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美匯指數下試93水平，離岸人民幣(CNH)高見6.9051，港匯報7.7503，美元兌日圓處105.83，歐元報1.1813，英鎊報1.3092。金價高見1,950美元。布油見44.66美元，紐油處42.62美元。道指期貨升168點。
●恒生指數全日收升437點或1.74%，報25,551點。主板成交逾1,401億港元。三大焦點科技股ATM做好，美團點評獲大摩上調目標價，收市升8.4%，騰訊漲5.79%，阿里巴巴漲4.58%。https://bit.ly/31pwOJT
●A股快報：滬綜指收市升4點，新股康泰醫學爆升10倍。https://bit.ly/3jcGyNl
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●【全球攬炒】
-傳南韓央行將降GDP預測至收縮1%。
-澳洲財長料實質失業率至9月底升破13%。
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●【收息族噩耗】今年全球大型企業派息或大減3.1萬億。
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●【大行觀點】
-摩通：科技股升勢仍大有可為，絕非網絡泡沫2.0。
-中金：5G建設擴容，行業應用可期。
●新冠肺炎：繼巴西雞翼「確診」，輪到電子產品？
●調查：近八成受訪者指次季航企利潤大跌，料未來1年再裁員。
●中國經濟：
-人行金融研究所倡建全球人幣外匯交易市場。
-劉鶴指資本市場改革從增量深化到存量，退市將成常態化。
-深圳市市長：不斷增強深圳的資本市場樞紐功能。
●【大行報告】
-大摩上調美團目標價至280元。
-野村上調美團目標價至300元。
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