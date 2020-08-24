【市後重點睇】金價高見1950美元　道期升168點

美匯指數下試93水平，離岸人民幣(CNH)高見6.9051，港匯報7.7503，美元兌日圓處105.83，歐元報1.1813，英鎊報1.3092。金價高見1,950美元。布油見44.66美元，紐油處42.62美元。道指期貨升168點。

●全球經貿戰：華為2021年智能手機恐難產？

●中美科技戰：TikTok被美國狙擊，原來呢位人兄幕後發功...

●【飯碗不保】高盛料美國近1/4臨時被裁員工恐變永久裁員。

●【旅業蕭條】新加坡航服企業新翔集團首季蝕逾2億。

●【全球攬炒】

-傳南韓央行將降GDP預測至收縮1%。

-澳洲財長料實質失業率至9月底升破13%。

●新加坡設辦事處，金融大鱷在亞洲囤重兵！

●【收息族噩耗】今年全球大型企業派息或大減3.1萬億。

●【基金投資】全球量寬掀炒風，股票收益型基金跑出…

●【大行觀點】

-摩通：科技股升勢仍大有可為，絕非網絡泡沫2.0。

-中金：5G建設擴容，行業應用可期。

●新冠肺炎：繼巴西雞翼「確診」，輪到電子產品？

●調查：近八成受訪者指次季航企利潤大跌，料未來1年再裁員。

●中國經濟：

-人行金融研究所倡建全球人幣外匯交易市場。

-劉鶴指資本市場改革從增量深化到存量，退市將成常態化。

-深圳市市長：不斷增強深圳的資本市場樞紐功能。

●【大行報告】

-大摩上調美團目標價至280元。

-野村上調美團目標價至300元。

－－－－－