【fb直播】科技股帶挈 港股突破悶局？
2020年08月24日 16:30
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宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
有傳美國政府考慮容許美國企業可繼續在中國使用微信，股王騰訊(00700)隨即發威，帶挈港股周一(24日)破悶局，曾抽升逾400點！加上阿里巴巴(09988)股東有意將ADR轉換成港股，科技股板塊繼續係「重中之重」？呢輪升浪仲有排？
美團點評(03690)強勢沒法擋！季績遠勝預期，股價先低後高，午後更衝上270元水平，有大行預期，明年市銷率估值將與騰訊睇齊，上調目標價至280元！股民家陣追入水位仲有幾多？
瑞聲(02018)中期盈利倒退58%，午後股價隨即由升轉跌，更一度失守50元水平！之前個個都話追唔切，趁回現價入番手仲值轉？
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