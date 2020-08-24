富力地產：冀年底淨負債率降至160%　主力舊改項目

他直言，公司有減磅計劃，不論投資物業或者發展項目都有出售計劃，但商業物業談判較慢，因牽涉公司重組及稅務安排。他亦相信，公司要「先去做嘢」(減債)，方能提升信貸評級。

債務方面，未來9個月在境內外有250億至300億元人民幣(下同)的資金需要處理，逾半已經有重組安排，其他都會靠自有資金及銷售抵銷，相信不會構成債務違約風險。

富力上半年已轉化舊改項目貨值超過460億元，可售面積129萬平方米。李思廉指出，下半年剩餘4個多月，近期仍有幾百萬平方米的項目可以轉化，目前計劃順利進行，包括廣州、西安及太原等「主戰場」，全年目標轉化700萬平方米。而舊改毛利較高，期望可以把毛利率提升，銷售計劃則隨行就市。

他續指出，由於大量舊城改造項目在結轉當中，故「招拍掛」(招標、拍賣或掛牌)方面會放緩，只會考慮約10億元、短平快的項目。

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