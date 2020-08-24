中海：有信心全年銷售達標 會控制負債於合理水平
2020年08月24日 17:48
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行政總裁張智超(左1)
中國海外發展(00688)今年銷售目標為4,000億元，上半年完成1,720億元銷售。行政總裁張智超在業績會上坦言，上半年的進度較目標稍弱，主要受新冠肺炎疫情拖慢銷售。而銷售目標本來對公司有一定挑戰性，相信下半年疫情沒有大反覆、經濟突發狀況下，對年底達標有信心。
他續指，受累疫情，集團有約一個半月時間沒有銷售，不過同行亦有相類似情況，上半年中國房地產市場的銷售額呈下跌。另外，下半年是供貨重要階段，將加快供貨，佔全年供貨約61%。
主席顏建國強調，集團要求「有利的銷售」，強調會控制負債在合理水平，不盲目加大槓桿。截至6月底止，集團的資產負債率為59.77%，
集團至6月底的土地儲備為達9,006萬平方米，貨值為1.3萬億元人民幣，其中在在港貨值1,300億港元。財務總監呂世杰指，雖然本港經濟受累新冠肺炎，正面對大挑戰，但長期仍穩健發展。雖然今年二手樓市場輕微放緩，但一手樓市場表現仍然不俗，而低息環境及樓宇供應少，仍有剛性需求的買家，認為本港樓市前景穩健向好。
他又提到，公司仍會繼續在香港發展，有合適的投資機亦會「出手」，而本港本年至今共6塊地招標，公司亦參與了3塊。
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