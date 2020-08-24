越秀地產：下半年將加大投地 積極研究分拆物管上市
2020年08月24日 18:31
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董事長及執行董事林昭遠(中)
越秀地產(01233)董事長及執行董事林昭遠在電話會議表示，公司全年投地預算約為300億元人民幣(下同)，除了鎮龍和水西兩個軌交項目外，上半年僅花約70億元，下半年投入將會更大，將根據市況積極參與。
問到公司分拆物業管理板塊上市，林指，物業管理業務目前在管面積約2,100萬平方米、覆蓋14個城市，營業收入約9億元，公司正積極推進及研究分拆，將適時披露。
越秀上半年毛利率下跌2個百分點至28%，林指，因為收入的區域結構出現變化，上半年華東地區入帳佔比提升，大灣區貢獻的佔比下跌所致。
市傳監管機構有意控制房企有息債務增長，財務總監及執行董事陳靜指，融資政策有收緊趨勢，但因預期的具體政策尚未出台，將會密切關注。她強調，公司上半年現金流情況穩定，財務狀況良好，會控制投資力度，保障流動性充足。
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