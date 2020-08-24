【救市後遺】發達國家債務比率升至128%戰後新高　減債有難度...

全國各國大灑金錢挽救受疫情嚴重打擊的經濟，雖然有助民眾和企業紓困，但同時加劇債務負擔。據國際貨幣基金組織(IMF)資料顯示，截至7月底止，發達國家的負債佔國內生產總值(GDP)比率已升至128%，超過二戰後1946年的124%。

不過，前白宮經濟顧問委員會主席哈伯德認為，政府暫時無需擔心債台高築問題，應集中控制疫情。他比喻當年及現時都是打仗，稱今次是對抗疫症而非外國強權，但「開支水平不是問題」。

回溯二戰後，發達國家的債務水平急速下降，到1959年時，比率已降至低於50%，很大程度得益於快速的經濟增長和裁減國防預算。

在戰後的榮景下，生育率急升帶動更多家庭組成和就業人口增長，經濟亦受惠電氣化、城市化延伸至周邊地區和醫學進步。在上世紀50年代，法國及加拿大經濟每年平均增長約5%，意大利增長近6%，德國和日本的增速更達8%，而美國增長亦近4%。

惟一般相信，今次疫後減債的速度會較慢，原因包括人口老化、生產力和經濟增速放緩。前美國副財長、PGIM定息收入首席經濟師Nathan Sheets表示，未來十年經濟增長若有上世紀50年代的一半已是幸運。近年英、美及德國經濟增長只有約2%，日本及法國增速接近1%，意大利更停滯不前。

此外，先進國家在戰後減少對薪金和價格的管制，觸發通脹亦有助降低債務負擔，反觀，即使現時政府大增開支，但仍沒有通脹迹象。

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