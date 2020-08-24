瑞聲首次披露光學業務毛利率達13.8%
2020年08月24日 19:54
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瑞聲科技財務總監郭丹及董事總經理莫祖權(右)
瑞聲科技(02018)首次披露光學業務毛利率，次季為13.8%，按季升4個百分點，按年則由負轉正。財務總監郭丹表示，該業務銷售毛利率為13.8%，而生產毛利率已超過25%。她強調，該業務處於起步階段，隨着高規格產品佔比上升，生產效率及良率提高，有助擴大市場份額。未來亮點包括6P(6片塑膠鏡片)塑膠鏡頭出貨量提升、7P(7片塑膠鏡片)鏡頭於第四季量產，以及WLG鏡頭面世等。
她續指，公司不斷完善產品組合，配合規模化生產效益，加上生產成本優勢，預料塑膠鏡頭將在4至4.5元人民幣水平。若WLG鏡頭能大量出貨且取代市場上傳統高端塑膠鏡頭，則有望獲得更好的定價水平，帶動綜合毛利率可望四成以上。
公司計劃今年內將WLG鏡頭產能提升至3,000萬片。董事總經理莫祖權透露，現時每月已有200萬產能，將於10月投產的重慶生產基地有助提升產能。不過，他坦言，3,000萬產能是較進取的目標，2,000萬產能則有望達成。
瑞聲光學業務早前引入策略投資者包括小米集團(01810)及OPPO等。郭氏沒有回應相關手機品牌是否採用WLG玻璃鏡頭。惟她指出，引入相關投資者利好光學業務發展，不但證明業務獲市場認可和支持，而且優化股東結構和強化集團在光學產業的地位。長遠來說，光學產品走高端路線，市場份額上升，令訂價權和毛利相應提高。
被問及美國封殺華為業公司業務的影響，郭氏表示，由於集團客戶分散，儘管部分客戶訂單減少，但其他手機設備商會取得相關市場份額。在此消彼長之下，對整體訂單沒有太大影響。集團透過靈活調配產能和全球生產線布局以支持每位客戶。
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