瑞聲首次披露光學業務毛利率達13.8%

她續指，公司不斷完善產品組合，配合規模化生產效益，加上生產成本優勢，預料塑膠鏡頭將在4至4.5元人民幣水平。若WLG鏡頭能大量出貨且取代市場上傳統高端塑膠鏡頭，則有望獲得更好的定價水平，帶動綜合毛利率可望四成以上。

公司計劃今年內將WLG鏡頭產能提升至3,000萬片。董事總經理莫祖權透露，現時每月已有200萬產能，將於10月投產的重慶生產基地有助提升產能。不過，他坦言，3,000萬產能是較進取的目標，2,000萬產能則有望達成。

被問及美國封殺華為業公司業務的影響，郭氏表示，由於集團客戶分散，儘管部分客戶訂單減少，但其他手機設備商會取得相關市場份額。在此消彼長之下，對整體訂單沒有太大影響。集團透過靈活調配產能和全球生產線布局以支持每位客戶。

－－－－－