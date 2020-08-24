新盤UPDATES：港島連續兩日錄逾億元大宅成交

本月一手交投量雖然回落，但隨着疫情稍見緩和，近日大額豪宅交投不斷湧現，當中港島區更是連續兩日出現樓價逾億元大宅買賣，同時，新界區特色戶亦備受追捧。

深水灣徑8號大宅售1.79億元

豪宅新盤再錄大額交易。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，售出2座8D單位，實用面積2,865方呎，售價約1.79億港元，呎價62,688元。項目暫時已售出11個單位，合共套現約30.2億元。

雲海連平台特色戶呎售2.53萬元

雲滙三房大戶獲1388萬元承接

各區一手大單位承接理想。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產位於大埔白石角的雲滙第一期，剛售出7座11樓A3單位，實用面積777方呎，間隔三房連套房及多用途房設計，以1,388萬元獲買家購入，呎價17,864元。

商場開幕帶動 SEA TO SKY三房逾千三萬沽

將軍澳日岀康城The LOHAS商場首階段開幕後，料帶動區內物業市道升溫。市場消息透露，1名現居九龍東的買家，今日前該往商場參觀購物，受現場氣氛感染，加上地產代理全力推介，隨即前往區內SEA TO SKY位於紅磡置富都會的售樓睇樓，並即時落實購入1伙三房大戶換樓。據悉，有關單位位於2座高層B室 ，成交價1,363.6萬元 ，呎價18,552元。

長實地產投資董事郭子威表示，受惠上述全新商場啟用，SEA TO SKY昨天錄得的參觀人數，較對上周日大幅增加10倍，相信項目的成交數字亦會急速增加，不排除短期內會削减優惠。

琨崙樓價3500萬元單位終止買賣

新盤市場續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下屯門琨崙的青玥琳洋房單位31B，實用面積2,327方呎，平台及天台面積分別550與195方呎，原本於2019年5月連車位以3,500萬元售出，呎價15,041元，惟近日已列明為終止買賣合約。

意堤本月暫錄6宗交投

－－－－－