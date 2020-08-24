【悲情樓市】日日有蝕讓　深灣9號四年慘輸3800萬

新冠肺炎對樓市的影響愈趨明顯，香港樓市難見起色，過去一周出現至少12宗帳面蝕讓成交，樓價蒸發逾7,600萬元。當中香港仔深灣9號特色戶，大幅減價逾五成，以1億元登記售出，約四年間帳面貶值3,800萬元，料為近月「最傷」成交。而上水St. Andrews Place洋房市傳約8年間跌價約千萬元。

土地註冊處資料，上述深灣9號單號花園洋房單位，於2016年以1.38億元購入，登記成交價較購入價低約27.5%，而新買家及原業主都以個人名義登記，均為漢語拼音，而物業於去年曾承做二按。若以物業面積3,408方呎計，成交呎價29,343元。

區內地產代理表示，上址於今年5月才在市場以2.15億元放售，以登記成交價計，不足三個月劈價1.15億元套現。若原業主入市時需付樓價15%買家印花稅，實際損失金額更為驚人。由於買賣雙方均有機會為內地人士，亦不排除為內部轉讓。

【洋房物業再錄出血買賣】

市場消息透露，St. Andrews Place一幢C型單號洋房，市傳以約4,800萬元售出。以洋房實用面積約3,344方呎計，呎價14,354元。據了解，物業於2012年底購入，其後曾多次承按或貸款，今年四月曾叫價5,500萬元放盤。若以市傳成交價計，該盤於8年帳面跌價約18.6%。

事實上，豪宅洋房項目近年樓價易跌難升，單於上周五單日亦連錄3宗損手個案。其中赤柱富豪海灣A型單號屋，就以7,000萬元登記轉售，原業主持貨約7年，帳面蝕約880萬元，幅度約11.2%。

中價物業同樣出現為虧損潮。美聯黃志佳指出，西灣河港島．東18高層D室，實用面積356方呎，向為收租物業。早於去年已開價720萬元放盤，累減約69萬元，剛以約651萬元售出，呎價18,287元。原業主一二年以約660萬元購入，帳面貶值約9萬元。

業主面對樓市「紅潮」，政府卻撤辣無期，經濟環境勢走下坡情況下。資深投資者伍冠流認為，撤辣可增加放盤，亦會激起買家入市意欲，對樓市有利好幫助。

【商業物業減辣成效不彰】

另外，政府早前為商業物業減辣，不過成效不彰。消息人士透露，深水埗青山道205至209號春暉大廈地下E號舖，實用約300方呎，前租客為西醫，現已交吉。原業主叫價約1,200萬元，在一至兩周內累劈400萬元，減幅約33%，剛以800萬元易手，低市價約兩成。原業主於2009年9月斥351萬買入該舖。

另方面，第一太平戴維斯稱，由老牌家族永安祥集團擁有的上環永樂街5號永安祥大廈，13層寫字樓(包括高低樓層)及兩個地下舖位將會分拆放售。

該行高級助理董事陳健鋒表示，售價每方呎由1.4萬餘港元起，相比一年前同類型物業市價折讓20%以上，亦低於同區重建地價。首批分拆之樓層建築面積約1,700方呎起，內設洗手間。大廈設有中央冷氣設備，亦可自行安裝分體冷氣機，適合行業範圍更廣。因地理關係，首批個別樓層會預留作醫務相關行業。

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