樓價UPDATES：港島樓再現400萬元以下成交

港島樓400萬元以下成交再現，香港仔大德樓兩房單位，放盤3日，減價12萬元，即售338萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔大德樓低層2室，兩房間隔，實用面積約288方呎，以350萬元放盤3日，即獲區內客接洽購，議價後減價12萬元，以約338萬元成交，實用呎價約11,736元，新買家為年輕夫婦，睇樓兩次即拍板入市，原業主於1985年3月以約15.8萬元購入，是次轉售帳面賺約322.2萬元，物業升值約20.4倍。

●西半山寶玉閣中高層A室，實用面積約332方呎，兩房改一房間隔，原先叫價690萬元，終以668萬元易手，減價22萬元或約3%，實用呎價約20,120元，上述成交為單位租客與原業主的直接交易，因本港近日疫情持續好轉，推動租客入市。

●灣仔囍滙3座低層G室，實用面積約為346方呎，開放式間隔，同區上班族在無睇樓的情況下，議價後即斥803萬元市價承接，實用呎價約23,208元。

●銅鑼灣寶榮大樓極低層L室，實用面積463方呎，兩房間隔，望樓景，以648萬元易手，實用呎價13,996元，新買家屬於投資客，於銅鑼灣區睇樓一段時間後入市，原業主於2017年8月以500萬元買入，持貨剛滿3年年，帳面獲利148萬元，單位升值近30%。

●北角半山雲峰大廈低層A2室，實用面積約1,650方呎，月租叫價約55,000元，議價後減價至53,000萬元獲同區客承租，實用呎租約32.1元。

●西灣河鯉景灣逸康閣中層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望園景，單位由今年7月初開始放盤，原業主開價980萬元，經議價後減價148萬元或約15.1%，最終以832萬元成功沽出，實用呎價約17,014元，屋苑現時有約77個放盤，叫價由900萬元起。

●西灣河港島‧東18高層D室，實用面積356方呎，一房及儲物房間隔，叫價690萬元，最終以651.8萬元易手，實用呎價18,309元，原業主於2012年5月以660萬元買入，持貨8年，帳面蝕8.2萬元，單位貶值1.2%。

●鰂魚涌華蘭花園8月錄得首宗成交，單位為華蘭花園玉蘭閣低層E室，實用面積398方呎，兩房間隔，以678萬元易手，實用呎價17,035元，原業主於1992年以158萬元買入，持貨28年帳面獲利520萬元，單位升值約329%。

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九龍區

●將軍澳君傲灣8月至今君傲灣錄得6宗買賣，與上月同期相若，其中2座高層F室，望海景，兩房間隔，實用面積約440方呎，以810萬元放盤8日，即獲外區客接洽，議價後減價21萬元，以約789萬元成交，實用呎價約17,932元，新買家為首置夫婦，睇樓3次後拍板入市。

●將軍澳緻藍天1座左翼低層B室，實用面積約1,146方呎，採四房雙套連士多房間隔，望海景，今年2月中開始放售，業主原叫價1,720萬元，其後連月減價，直至8月中降價至1,540萬元，最終於日前以1,528萬元易手，一共減價達192萬元或11%，實用呎價約13,333元。

●藍田滙景花園8月錄4宗買賣，平均實用呎價15,163元，包括6座低層G室，實用面積612方呎，三房間隔，最初開價995萬元，議價後以928萬元易手，實用呎價15,163元，新買家為同區換樓客，見業主願意議價，即承接上址自用。

●啟德1號(I)2座中低層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約524方呎，以約19,800元放租半月，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以18,800元租出，實用呎租為35.9元。

●九龍灣德福花園J座低層12室，實用面積443方呎，一房間隔，獲同區新婚客承接上車，成交價595萬元，實用呎價約13,431元。

●將軍澳紅磡半島豪庭4座頂層複式單位，實用面積1,790方呎，套四房連工人房間隔，以4,554.8萬元易手，實用呎價25,446元，原業主於2008年1月購入上述單位，當時作價2,980萬元，持貨12年帳面獲利1,574.8萬元，單位期內升值約53%。

●大角咀形品‧星寓中層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，以863萬元成交，實用呎價17,684元，原業主於2016年7月以638萬元購入上址，持貨4年帳面獲利225萬元離場。

●西南九龍匯璽III第7座中層H室，一房間隔，望市景，實用面積約350方呎，以約18,000元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以17,000元租出，實用呎租約48.6元，新租客為單身客，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次即決定承租。

●西南九龍御金‧國峯1座中層A室，實用面積1,132方呎，套四房連工人房間隔，獲本地專業人士以月租39,000元承租，實用呎租34.5元，業主於2012年2月購入上址，當時作價2,238萬元，料可享租金回報2.1厘。

●長沙灣爾登豪庭5座高層A室，實用面積1,073方呎，套三房間隔，開價約1,500萬元，議價後連兩車位以1.328萬元易手，實用呎價12,377元。

●長沙灣碧海藍天周日連錄2宗買賣，包括6座低層A室，實用面積577方呎，三房間隔，望市景，6月時叫價1,010萬元，最終以1,000萬元易手，實用呎價17,331元。

●長沙灣泓景臺5座中層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望市景，由今年7月初開始放盤，原叫價950萬元，經議價後減價15萬元或約1.6%，最終以935萬元交吉形式沽出，實用呎價約17,477元。

●荔枝角美孚新邨周末錄1宗成交，8月則累計錄得18宗買賣，平均實用呎價13,642元，而2期吉利徑15號頂層兩房單位，實用面積577方呎，頂層無升降機可到，上址以720萬元沽出，實用呎價12,478元。

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新界區

●馬鞍山夾屋雅景臺1座低層F室，實用面積475方呎，兩房一廳間隔，原先開價668萬元，單位放盤1個月，最終於已補價自由市場以605萬元成交，實用呎價12,737元。

●馬鞍山海典灣5座中層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，享少海景，早前叫價約780萬元放售，吸引外區客帶票上門睇樓，最終獲業主減價轉售上址，終以748萬元成交，實用呎價約15,915元。

●馬鞍山新港城P座低層6室，實用面積約337方呎，兩房間隔，早前叫價約573萬元放售，吸引外區客上門睇樓，考慮不久即決定入市，雙方議價後，單位終以560萬元成交，實用呎價約16,617元。

●馬鞍山曉峯灣畔4座低層G室，實用面積482方呎，兩房間隔，開價700萬元，議價後以650萬元易手，實用呎價13,485元，原業主於2008年以157萬元購入，持貨12年，沽出單位帳面獲利約493萬元離場。

●馬鞍山區周末錄約12宗成交，包括海栢花園高層特色戶，附內置樓梯上天台，實用面積742方呎，套2房間隔，議價後以1,408萬元易手，實用呎價18,976元。

●大圍曉翠山莊12座低層C室，實用面積1,184方呎，套三房間隔。原開價1,450萬元，放盤1個月，累減55萬元，減幅約3.8%，最終以1,395萬元連車位易手，實用呎價11,782元。

●沙田希爾頓中心周末連錄兩宗買賣，包括C座高層連天台戶，實用面積274方呎，一房間隔，開價538萬元，議價後以518萬元易手，實用呎價約18,905元。

●沙田富豪花園F座中層A室，實用面積831方呎，套三房間隔，日前以940萬元易手，實用呎價11,312元，原業主則於1997年以432萬元購入單位，持貨23年帳面獲利約508萬元離場。

●沙田第一城8月暫錄26宗買賣，貼近上月全月錄31宗，平均實用呎價最新報16,800元，較上月錄16,968元回落約1%，最新錄得30座高層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以565萬元易手，實用呎價17,278元。

●沙田翠湖花園F座高層1室，實用面積694方呎，套三房間隔，6月放盤時叫價1,100萬元，其後於8月調整至965萬，累減155萬，即減幅14.1%後，最終以945萬元獲買家承接，實用呎價13,617元，原業主於2016年7月購入，當時作價683萬元買入，持貨4年至今沽售，帳面獲利262萬元。

●火炭駿景園8月暫錄約7宗成交，最新錄2座高層A室，實用面積676方呎，套三房間隔，開價1,000萬元，議價後以950萬元沽出，實用呎價14,053元，低市價約5%，新買家為用家。

●大埔中心5座高層H室，實用面積299方呎，兩房間隔，原開價530萬元，放盤兩個月，減價20萬元或3.8%，獲用家以510萬元承接，實用呎價17,057元。

●粉嶺居屋景盛苑俊景閣高層14室，實用面積433方呎，改一大房間隔，原先於未補價第二市場叫價336萬元，放盤5個月，減價10萬元，減幅3%，獲年輕白居二買家以326萬元承接，實用呎價7,529元。

●粉嶺牽晴間8月暫錄7宗買賣，已追平上月全月成交量，最新錄4座高層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，以538.8萬元獲承接，實用呎價14,031元。

●上水新都廣場2座低層G室，實用面積約405方呎，兩房間隔，日前終以558萬元沽出，實用呎價約13,778元，屋苑8月至今累錄約兩宗二手買賣，現時約有17個單位放售，入場價由528萬元起。

●元朗區4天錄19宗二手買賣，其中YOHO MIDTOWN本月至今錄得5宗，當中4宗屬下半月成交，新成交包括7座低層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，獲上車客以786萬元承接，實用呎價15,503元。

●元朗PARK YOHO Milano第35A座高層B室，實用面積645方呎，三房間隔，望遠景，獲租客以17,500元租入，實用呎租約27.1元，業主於2018年8月以1,007.7萬元購入，租金回報約2.1厘。

●天水圍居屋天祐苑A座中層15室，實用面積438方呎，兩房兩廳間隔，原業主增加議幅，累積減價21.5萬元，同區首置客即睇即買，於已補價自由市場以428.5萬元購入自用，實用呎價9,783元，原業主於2016年以約308萬元購入，是次轉手帳面獲利約120.5萬。

●天水圍嘉湖山莊美湖居7座中層G室，實用面積544方呎，三房兩廳間隔，日前獲區內客以580萬元購入自用，實用呎價為10,662元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居4座中層B室，實用面積633方呎，三房間隔，減價26.2萬元，獲區內客以633.8萬元購入作自住或投資之用，實用呎價10,013元，該單位若作投資收租，現時市值租金大約14,000元，租金回報率可達2.7厘。

●屯門御半山8月至今暫錄約近28宗租務成交，其中1A座高層E室，實用面積442方呎，兩房間隔，早前叫價約14,000元放租，吸引家庭客有意承租，由於屋苑屬全新樓，考慮不久即決定承租，雙方議價後終以13,500元承租，實用呎租約30.5元。

●屯門大興花園8月累計錄得約14宗成交，包括7座高層H室，實用面積419方呎，兩房間隔，叫價520萬元，單位現時仍有租約，不設睇樓，放盤兩個月，減至505萬元沽出，實用呎價12,053元，新買家為區內上車客，睇樓多時見上址業主願提供一定的議價空間，見減幅吸引，所以接受不睇樓入市。

●荃灣海濱花園5座低層B室，實用面積665方呎，套三房間隔，享全海景，叫價900萬元，減價42萬元，以858萬元易手，實用呎價12,902元，新買家為換樓客，被上址全海景吸引，雖然樓價稍超出預算，但家人願意資助部分樓價，加上原業主肯減價，把握機會入市換樓。

●青衣灝景灣3日連錄4宗成交，其中9座低層C室，實用面積498方呎，兩房間隔，7月放盤價為960萬元，月中降價至930萬元，以892萬元沽出，實用呎價約17,912元，放盤2個月，累減68萬元或7%，做價屬同類單位近期平價，較同類型單位今年高位回落幅度約8%，新買家為區內分支家庭。

●青衣灝景灣2座極高層H室，實用面積約826方呎，套三連士多房間隔，享海景，早於去年10月以1,458萬元放盤，直至近日大減175萬元或約12%，以1,283萬元易手，略低市價約3%，實用呎價約15,533元。

●馬灣珀麗灣8月暫錄約15宗成交，其中27座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內園景，月前叫價640萬元放售，考慮到疫情持續，故減至約628萬元，吸引首置客帶票上門睇樓，考慮不久即決定入市，雙方數度議價後，終以608萬元成交，實用呎價約12,184元。

●東涌昇薈5座中層D室，實用面積約704方呎，兩房間隔，以每月19,500元獲承租，實用呎租約27.7元，原業主於2013年12月，以約544.9萬元購入，現租出可享租金回報率逾4厘。

●東涌剛過去的周末錄得5宗買賣，其中藍天海岸2座高層H室，實用面積592方呎，兩房間隔，屬於罕有連露台放盤，叫價740萬元放盤，經議價後，新近以708萬元沽出，實用呎價11,959元，單位目前尚有租客居住，但租約屬「生約」，可交吉易手，新買家為外區客，無睇樓情況下購入算自用。

●東涌8月累錄60宗成交，追平上月全月，成交包括東環3B座高層10室，實用面積377方呎，一房間隔，叫價570萬元，近日吸引一名外區上車客洽購，議價後業主願減10萬元，單位隨即以560萬元成交，實用呎價14,854元。

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