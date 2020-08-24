【愈升愈有】木材期貨年內飆逾倍　升幅拋離黃金原因係...

新冠肺炎疫情爆發後，美國當局實施的限制外出措施意外地引發「自己動手做」(DIY)的家居裝修熱潮，加上低息環境有利房屋需求復甦，刺激芝加哥木材期貨價格今年累漲104%，是金價升幅的近4倍。

芝加哥木材期貨在8月初已突破2018年創出的每千板英尺651美元紀錄高位，之後進一步攀升，單計上周已大漲13%至828美元。

StoneX交易經紀Robin Cross指出，今次木材價格升浪是史上最狂，最急勁和最超買的。他指出，疫情開始波及北美洲時，很多鋸木廠預期需求急跌而減產，當時木材庫存已處於偏低水平，但這證明業界判斷錯誤。

北美洲最大木材供應商West Fraser銷售副總裁Chris Mclver表示，疫情期間，很多人滯留在家，決定進行一些大大小小的裝修工程。事實上，美國家庭飾品及建材店家得寶及Lowe's上周出爐的業績表現亮麗，亦顯示出這股家居裝修熱潮之強勁。

不過，全國建屋商協會上周警告，木材價格急升威脅美國樓市復甦，木材交易員亦擔心疫情打擊白領打工仔收入，最終遏抑房屋需求。

－－－－－