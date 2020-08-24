新股專輯：已科創板掛牌百奧泰生物製藥遞上市申請
2020年08月24日 22:07
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已於上海科創板上市的尚未有盈利或收入生物科技企業百奧泰生物製藥(688177.SH)，向聯交所遞交在港上市申請，中金為獨家保薦人。若事成，將成為第一家先創科板，後H股的企業。
百奧泰為中國生物藥業公司，今年2月於上海科創板上市，並集資淨額約18.8億元人民幣(下同)。至2020年3月底，已使用3.31億元，餘下款項約15.4億元。
董事會主席易賢忠、其妻關玉嬋及其兒子易良昱持有的七喜集團為最大股東，持股38.64%。不過，三人於2019年5月訂立一致行動協議，各自持有的股份，以一致的方式在公司的股東會議及董事會會議上投票，三人合共持有約59.27%股權。若無法呈交一致意見，各持有人須使其控制的實體，按易賢忠的指示行動。換言之，易賢忠為最終「話事人」。
該公司旗下的格樂立自2020年1月起銷售，該藥用於治療強直性脊椎炎、類風濕性關節炎、銀屑病、克羅恩病及葡萄膜炎，亦為公司現時唯一一種已商業化的產品。另有5項接近商業化的候選藥物、7項處於一期或二期臨床試驗中的候選藥物，以及11項處於新藥臨床試驗(IND)階段或IND許可進行臨床前開發階段的候選藥物。
截至2020年3月底止首季，虧損縮窄至1.09億元，2019年同期蝕5.31億元，並錄得近年首次收入1,972.6萬元；研發開支1.04億元，按年減少40.06%。
集資所得將用於核心產品研發及商業化；研發其他候選藥物；建設以研發為中心的綜合大樓；為潛在的策略性研發合作提供資金，以及營運資金及其他一般企業用途。
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