新股專輯：已科創板掛牌百奧泰生物製藥遞上市申請

百奧泰為中國生物藥業公司，今年2月於上海科創板上市，並集資淨額約18.8億元人民幣(下同)。至2020年3月底，已使用3.31億元，餘下款項約15.4億元。

董事會主席易賢忠、其妻關玉嬋及其兒子易良昱持有的七喜集團為最大股東，持股38.64%。不過，三人於2019年5月訂立一致行動協議，各自持有的股份，以一致的方式在公司的股東會議及董事會會議上投票，三人合共持有約59.27%股權。若無法呈交一致意見，各持有人須使其控制的實體，按易賢忠的指示行動。換言之，易賢忠為最終「話事人」。

該公司旗下的格樂立自2020年1月起銷售，該藥用於治療強直性脊椎炎、類風濕性關節炎、銀屑病、克羅恩病及葡萄膜炎，亦為公司現時唯一一種已商業化的產品。另有5項接近商業化的候選藥物、7項處於一期或二期臨床試驗中的候選藥物，以及11項處於新藥臨床試驗(IND)階段或IND許可進行臨床前開發階段的候選藥物。

截至2020年3月底止首季，虧損縮窄至1.09億元，2019年同期蝕5.31億元，並錄得近年首次收入1,972.6萬元；研發開支1.04億元，按年減少40.06%。

集資所得將用於核心產品研發及商業化；研發其他候選藥物；建設以研發為中心的綜合大樓；為潛在的策略性研發合作提供資金，以及營運資金及其他一般企業用途。

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