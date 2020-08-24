優品360縮開店規模 部分集資餘額轉買樓
2020年08月24日 23:06
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優品360(02360)第二度變更上市所得款項用途。集團擬縮減在港開店、對外投資及營銷費用，並轉用57%剩餘資金，即6,000萬元收購物業。
據公告，公司至周一(24日)止尚有未動用所得款項淨額1.05億元，原定有3,930萬元用於香港開設新零售店舖，經修訂後縮減至2,530萬元；用作加強及擴大市場營銷力度的1,980萬元款項，將降至480萬元；提升資訊科技系統的1,560萬元則減至260萬元；至於對外投資由2,610萬元，減至810萬元。
集團早於五月公布，擬以1.76億元收購持有龍偉業街108號絲寶國際大廈共11樓的13個辦公室物業及3個停車位。集團指出，該物業將會被用於香港總辦公室，以作為香港業務及發展境外零售業務的行政及管理總部。
集團續指，由於旅遊限制等措施，其對外投資步伐已被動地減速及放緩。此外，於香港開設新零售店舖的速度亦於疫情期間受到謹慎控制。但集團將續擴展其香港零售網絡，待疫情得到妥善控制以及邊境封鎖和旅行限制逐步緩解時全速實踐境外投資。
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