有線寬頻虧損1.7億　縮16%

業績公告顯示，該公司今年上半年收入按年跌8.21%至5.24億元。當中，媒體業務收入按年倒退13.32%至3.34億元，惟未扣除折舊及其他無形資產攤銷前之應列報分部虧損，按年縮窄5.15%至9,523.4萬元，主要是收費電視業務訂戶群收縮及每戶平均收入下跌之際，節目製作成本減少。

電訊業務收入則按年增長2.35%至1.9億元，未扣除折舊及其他無形資產攤銷前之應列報分部溢利則按年增21.44%至8,699.4萬元。6月時的寬頻客戶按年升2.6萬戶，跟電視客戶按年減少3.2萬戶相反。公司指，儘管市場因飽和而出現價格戰，惟公司升級網絡和改進客戶忠誠計劃。

展望前景，有線寬頻稱，網上資訊日增且很多免費，已改變觀眾行為，對電視訂戶業務帶來更多威脅；且獨家節目內容爭奪戰日益白熱化，採購成本亦提高，故業務仍艱難。惟為提升競爭力，必須繼續投資網絡。

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