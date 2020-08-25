東方日報B1：新經濟股再起飛　恒指升437

市傳美國容許美國企業在內地可繼續用微信，挽回投資者對騰訊的信心，適逢本港新冠肺炎確診數字下降，恒生指數周一(24日)以全日高位25,551點收市，漲437點。國企指數升124點，收報10,336點。「港版納指」恒生科技指數漲161點，收報7,329點。港股通錄得淨買入近30億元，其中騰訊和美團錄得淨買入約13.83億及11.5億元。

野村指，該公司次季非國際財務報告(non-IFRS)準則經營毛利率意外上升，主要是期內餐飲外賣業務的毛利率擴闊2.7個百分點至8.6%所致，遠勝該行預測，而且盈利貢獻最大的到店、酒店及旅遊業務，收入跌幅也低過預期。儘管到店業務恐要更長時間復甦，惟外賣業務改善夠快，次季業績體現公司打「逆境波」的實力，遂將目標價一口氣上調逾一倍至全球最「牛」的300元。

華興資本稱，下半年美團業績增長可望進一步加快，主要是其服務的滲透率提高和市場地位穩固，新興的日用品速遞業務具協同效益，可望成為新一波增長動力。

不過，現時美團股價也愈益接近券商的新目標價，安山資本資產管理部董事黃志陽指，以美團業務純在國內及效益提升，中長線還是要買，惟建議回到10天線才考慮入貨，因為現價從上次由10天線反彈迄今，累計漲幅已超過10至15%的往績。

事實上，龍頭新經濟股周一做好，或許與即將有追蹤「港版納指」的交易所買賣基金(ETF)有關。其中南方東英計劃推出南方東英恒生科技指數ETF，編號「3033」，一手200個基金單位。

展望後市，黃志陽稱，恒指短線難升穿250天線(約25,800點)，因美元短線可能回勇並引發震倉，惟中線仍有望再上，主因科技股在資金市下會續強，並看好食正內循環概念的板塊。

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