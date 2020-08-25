東方日報B1：新經濟股再起飛 恒指升437
2020年08月25日 00:02
東網電視更多新聞短片
港股周一做好。
新經濟股美團點評(03690)憑遠勝預期的次季業績，獲近廿家中外資券商調高目標價，股價周一曾飆10.93%，觸及272元的紀錄新高，收市仍漲8.4%，收報265.8元。其主要股東騰訊控股(00700)的王牌程式微信傳獲美國網開一面，股價以全日高位548元收市，漲5.79%，為表現最佳藍籌。
市傳美國容許美國企業在內地可繼續用微信，挽回投資者對騰訊的信心，適逢本港新冠肺炎確診數字下降，恒生指數周一(24日)以全日高位25,551點收市，漲437點。國企指數升124點，收報10,336點。「港版納指」恒生科技指數漲161點，收報7,329點。港股通錄得淨買入近30億元，其中騰訊和美團錄得淨買入約13.83億及11.5億元。
港股美國預託證券(ADR)周一早段普遍回吐，騰訊報543.84元，較香港收市價低4.16元；滙豐控股(00005)報33.93元，較港高0.03元。若按比例計，相當於恒指跌104點。
券商調高美團目標價，幅度動輒超過一半甚至一倍，雖說只是追回近日龐大漲幅，但也反映經歷過疫情的考驗後，市場對美團的信心顯著增強。美團市值周一突破1.5萬億元大關，取代建設銀行(00939)為港股第三，僅次於阿里巴巴(09988)和騰訊。
野村指，該公司次季非國際財務報告(non-IFRS)準則經營毛利率意外上升，主要是期內餐飲外賣業務的毛利率擴闊2.7個百分點至8.6%所致，遠勝該行預測，而且盈利貢獻最大的到店、酒店及旅遊業務，收入跌幅也低過預期。儘管到店業務恐要更長時間復甦，惟外賣業務改善夠快，次季業績體現公司打「逆境波」的實力，遂將目標價一口氣上調逾一倍至全球最「牛」的300元。
華興資本稱，下半年美團業績增長可望進一步加快，主要是其服務的滲透率提高和市場地位穩固，新興的日用品速遞業務具協同效益，可望成為新一波增長動力。
不過，現時美團股價也愈益接近券商的新目標價，安山資本資產管理部董事黃志陽指，以美團業務純在國內及效益提升，中長線還是要買，惟建議回到10天線才考慮入貨，因為現價從上次由10天線反彈迄今，累計漲幅已超過10至15%的往績。
就阿里有大股東把貨遷來香港，他認為動機是要捕捉香港股價通常較高，實際利好作用不大，但與周一破頂的京東集團(09618)比較，還是偏好阿里，主要是市佔率和雲服務更有優勢。阿里股價周一升4.59%，收報264.4元，為上市後新高。
事實上，龍頭新經濟股周一做好，或許與即將有追蹤「港版納指」的交易所買賣基金(ETF)有關。其中南方東英計劃推出南方東英恒生科技指數ETF，編號「3033」，一手200個基金單位。
展望後市，黃志陽稱，恒指短線難升穿250天線(約25,800點)，因美元短線可能回勇並引發震倉，惟中線仍有望再上，主因科技股在資金市下會續強，並看好食正內循環概念的板塊。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！