美股收市：道指升378點　標指納指再創新高

科技股強勢畢現，美股周一(24日)持續攀升，標指和納指再創收市新高。道指收報28,308點，升378點或1.35%；標指收報3,431點，升34點或1%；納指收報11,379點，升67點或0.6%。

重磅科企股中，蘋果公司(Apple Inc.)收報503.79美元，升1.27%，再創收市新高。摩根士丹利把Apple目標價，由431美元大幅上調至520美元，重申「增持」評級。該行分析員認為，以Apple的科技平台及強勁的消費品牌，股價仍有「折讓」，並有進一步上升空間。此外，亞馬遜及Facebook股價亦分別收漲0.69%及1.64%。

美股牛氣沖天下，淡友被迫收斂。高盛統計顯示，沽空倉佔美股總市值的比率在本月初降至1.8%，為2004年有紀錄以來新低，有關比率今年初為2%，而過去15年平均為2.4%。

數據供應商S3 Partners亦指，美股由2月上次高位瀉至3月底位，沽空倉帳面賺3,750億美元，但隨着市況反彈，現時卻倒蝕3,835億美元。

然而，標指從3月低位反彈逾五成，於上周自2月以來再次創出新高，令市場愈益關注股市估值可能過高。據FactSet數字顯示，標指目前的市盈率已升至25.26倍，為02年來最高水平，明年預測市盈利則達25.98倍，為00年9月以來最高。Stifel機構股市策略主管Barry Bannister認為，若估值要更上一層樓，相信需要錄得媲美上世紀20及90年代的高速經濟增長。

美銀認為，隨着全球各國政府、央行持續推出刺激政策推升通脹，加上美元明顯貶值，整體前景將再次變得更有利於價值股。該行首席投資策略師Michael Hartnett指，股市已經對央行的寬鬆政策「上癮」。

不過，全美商業經濟協會(NABE)最新調查顯示，經濟學家認為美國經濟有1/4機會率陷入二次衰退。受訪者認為，美國經濟可能在今年下半年或明年某個時候走出衰退，但大部分經濟學家表示，美國國會需要擴大援助計劃。

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