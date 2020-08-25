TikTok全美用戶突破1億個

外媒報道，抖音海外版TikTok在針對美國政府的起訴文件首次披露了美國與全球增長的具體數據。

數據顯示，截至今年8月，TikTok在全美用戶超過1億個，較2018年1月時急增800%，當中約有5,000萬個為每日活躍用戶。

此外，TikTok在全球範圍內下載數量約為20億次；至今年7月，總用戶數目達到6.89億個。相比之下，社交媒體龍頭Facebook旗下全球用戶總數則達27億個。

此前有報道指，TikTok母公司字節跳動計劃在本周初針對特朗普政府的行政命令提出起訴，市場估計若字節跳動事敗，將面臨數以千億元人民幣計的損失。

特朗普政府先後發布兩條行政命令，其中包括要求字節跳動必須在90天之內出售或剝離該公司在美國的TikTok業務。自此，市場傳言字節跳動正與多家公司展開談判，其中包括微軟、Twitter及軟件公司甲骨文，商討出售TikTok的美國業務的可能性。

雖然目前還不知道訴訟對出售談判有甚麼影響，但可預期最壞情況是，字節跳動若輸掉官司後，禁令得以生效，在賣盤也告吹的情況下，按照此前市場傳聞200億至500億美元的出售價格計算，字節跳動將面臨1,380億至3,460億元人民幣的損失。

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