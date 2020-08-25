貝萊德下調全球信貸評級至中性

外媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)下調全球信貸的長期評級，至戰略性增持降至中性，主要由於該公司認為目前正處於有史以來最大的信貸熱潮之一，導致投資級信貸風險溢價收窄。

貝萊德投資研究所分析師Jean Boivin及其團隊周一(24日)發表報告表示，正在重新考慮其信貸資產配置，因為債券上漲使得投資者「為違約風險的任何潛在增加獲得的補償減少」。受新冠肺炎疫苗研發方面進展的影響，高評級債券信用風險的一個衡量指標在周一短暫觸及大約兩周以來的最低水平。

Boivin在報告中寫道：「在估值急劇反彈之後，這一戰略機會已基本消失，故此現在略微低配全球投資級信貸。」

自從3月份以來，貝萊德分析師一直在警告越來越嚴重的通脹風險。在周一的報告中，貝萊德稱通脹在中期內有升溫風險，因為央行「明確」暗示對更高的通脹目標來「彌補過去的通脹低於目標」有更高的容忍度。分析師們現在建議減少已開發市場名義國債的敞口，並將通脹關聯債券的配置從中性調升至「最大幅度增持」。

報告認為，在明確的貨幣和財政協調之際，較高的通脹可能會在政治上更具吸引力，故認為與通脹掛鉤債券是名義債券的一種愈來愈有吸引力的替代選擇，儘管其有限的市場規模給某些市場帶來了流動性挑戰。

考慮到廣泛的政策支持和具吸引力的估值，貝萊德未來6至12個月仍然建議吸納信貸，特別是高孳息率的類別。

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