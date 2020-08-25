中國船舶租賃購兩艘船舶　另獲銀行融資4826萬美元

船舶為兩艘158,000載重噸原油油輪，總價值為1.27億美元，相當於根據相關造船合約釐定的造船總價。

Zeynep Maritime及Ayse Maritime由馬耳他的Ciner Shipping最終擁有。Ciner Shipping為一間海洋運輸服務提供商，並由Turgay Ciner最終擁有。

另外，公司獲銀行授出4,826萬美元的定期貸款融資，以支付船舶的收購成本。貸款應自相關使用日期起計1年內悉數償還。

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