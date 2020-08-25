中國船舶租賃購兩艘船舶 另獲銀行融資4826萬美元
2020年08月25日 06:56
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中國船舶租賃(03877)公布，其全資特殊目的公司Fortune Wuxi及Fortune Suzhou，按代價向承租人Zeynep Maritime及Ayse Maritime購買船舶，並按承租人應付的估計租金總額約1.26億美元(包括估計租賃利息約2,946.6萬美元)將船舶租回予承租人。
船舶為兩艘158,000載重噸原油油輪，總價值為1.27億美元，相當於根據相關造船合約釐定的造船總價。
Zeynep Maritime及Ayse Maritime由馬耳他的Ciner Shipping最終擁有。Ciner Shipping為一間海洋運輸服務提供商，並由Turgay Ciner最終擁有。
另外，公司獲銀行授出4,826萬美元的定期貸款融資，以支付船舶的收購成本。貸款應自相關使用日期起計1年內悉數償還。
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