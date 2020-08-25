【專家點評】陳正犖：三因素利好歐洲成熟市場

目前歐洲成熟市場與歐洲新興市場投資前景呈現明顯落差，然而，歐洲成熟市場不會受到區內新興市場問題拖累，還受惠於亞洲及拉丁美洲經濟復甦，主要有三大利好因素。

第一，歐元區解體風險顯著下降，過去每當區內邊緣國家面臨經濟及政治壓力，相關憂慮總是揮之不去。目前分化的風險降溫，是近期支持歐元的重要因素。影響市場判斷的主因是，歐盟就7,500億歐元的復甦基金分配取得共識，當中3,900億歐元屬於無償資助撥款，今次成員國在嚴峻危機下最終能團結一致，凝聚力改善，為歐盟未來推行改革措施打下了強心針，中線對邊緣國家帶來支持。

第二，歐洲央行堅守對資產購買計劃的承諾，並將「因應疫情大流行緊急採購計劃」總規模增加6,000億歐元至1.35萬億歐元，德國憲法法院質疑買債計劃比例的僵局亦獲得解決。歐洲央行出手購買主權債及投資級別企業債，區內國家的財政刺激措施成本下降，傳導效應亦為高息債券帶來支持。

第三，歐洲經濟增長正在改善，明年經濟預測可調高至增長4%，不單止受惠於寬鬆財政及貨幣政策，公眾健康危機亦逐步受控，當然不同國家採用不同方法應對，目前雖有迹象顯示出現新一波危機，但歐洲再出現長時間封城措施的機會不大。

相反，歐洲新興市場面臨顯著的政治及經濟挑戰，未完全在市況上反映，例如土耳其資產受潛在風險拖累，估值仍昂貴。今輪環球危機爆發前，當地已經相當脆弱，情況更進一步惡化，經常帳赤字轉差，佔當地經濟總值12%的旅遊業及出口崩潰，結果土耳其里拉今年以來急瀉20%。貨幣疲弱，對過往幾年累積的美元債可算是雪上加霜。

目前低吸土耳其資產仍然言之尚早，若情況轉壞，可能對歐洲成熟市場造成影響，例如歐元受壓、歐洲對土耳其出口下跌、西班牙及法國等債權銀行或受牽連，但這些仍不足以影響歐洲成熟市場復甦的大勢。

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