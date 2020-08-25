中國銀河：華蘭生物分拆疫苗業務　釋放價值

單計第2季度，華蘭生物實現營業收入達到7.09億元人民幣，按年增長0.31%，實現淨利潤2.64億元人民幣，按年增長6.86%，實現扣除非歸屬母公司淨利潤2.22億元人民幣，按年下降0.11%，每股盈利為0.14元人民幣。

期告期內，經營活動產生現金流淨額為4.72億元人民幣，按年減少12.63%。上半年，公司血制品業務展現穩健增長，其中以靜丙(靜脈注射用人血丙種球蛋白)的增長實為顯著。從產品分類看來，白蛋白上半年實現收入4.6億元人民幣，按年下跌9.81%，靜丙實現收入5.25億元人民幣，按年增長11.2%，其他血製品實現銷售為4.01億元人民幣，基本上興去年持平。

血製品方面，第1季度受到疫情影響，除了靜丙以外，主要品種批簽發量較少，而靜丙69.19萬瓶按年增長27.8%；PCC 31.44萬瓶，按年增長113.4%，八因子29.58萬瓶，按年下跌3.4%。

流感疫苗業務方面，由於季節性關係，上半年沒有簽發疫苗，故該業務呈現虧損狀態，作為龍頭企業，集團2019年批簽發數量達到42%，流感疫苗當前競爭格局較佳，尤其是以四價流感疫苗競爭格局寬鬆，看好公司流感疫苗業務下半年的貢獻。

由於流感與新冠肺炎的症狀有大體相似，不通過核酸檢測難以區分，而且秋冬流感大流行季節造成門診病人大幅提升，增加交叉感染的風險，流感疫苗與預防新冠肺炎雖沒有關係，但群眾出於自身免疫考慮，接種流感疫苗的可能性增加。此外，農曆新年期間張文宏醫生於網絡上的演講受歡迎，提升民眾對流感疫苗的認知度，均有助帶動疫苗需求。

報告期內，公司啟動了分拆疫苗到深交所創業板上市的申請，通過股東轉讓疫苗公司股份引入了河南高瓴驊盈企業管理諮詢，以及新鄉晨壹啟明管理諮詢兩名投資者，完成了改制工作並取得新營業牌照，分拆以後，公司仍控股華蘭疫苗，後者的財務狀況及盈利能力仍反映在公司的合併報表中，雖然今次分拆上市後導致公司持有華蘭疫苗的權益被攤薄，但通過今次分拆，華蘭疫苗的發展與創新能力將進一步提升。

估值方面，我們預計2020至2022年度母公司應佔利潤分別為16.38億元人民幣、19.72億元人民幣及23.71億元人民幣，對應每股盈利為0.90元人民幣、1.08元人民幣及1.30元人民幣，對應市盈率為67倍、55倍及46倍，維持「推薦」評級。

中國銀河國際證券

－－－－－